Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) является лучшей секретной службой в мире, поскольку только оно смогло предвидеть события на Украине. Об этом заявил в пятницу, 8 июля, резидент США Джо Байден в ходе посещения штаб-квартиры разведывательного управления.

«Благодаря невероятной работе наших специалистов по разведке мы смогли сообщить миру, что [президент России] Владимир Путин планировал на Украине», — отметил он.

Американский лидер добавил, что сотрудники ЦРУ проделали работу, которая по праву может считаться искусством, «предсказав планы Владимира Путина на Украине».

Ранее, 25 июня, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщала, что сотрудники ЦРУ США продолжают тайно работать на Украине, в основном в Киеве, собирая разведданные для Вашингтона для последующей передачи их Киеву.

NYT до этого, 20 июня, уже высказывала мнение, что США своим вмешательством в российско-украинский конфликт выходит за рамки помощи. Уточнялось, например, что, по официальным данным, Вашингтон был замешан в убийстве российских военачальников, а также помог нанести удар по одному из военных кораблей.

14 июня, замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил о намерении США передавать украинской стороне разведывательную информацию для нанесения ударов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые Запад поставляет Киеву.

Кроме того, 3 июня, экс-офицер украинской Службы безопасности (СБУ) Василий Прозоров сообщил журналистам, что ЦРУ США размещало секретные тюрьмы на территории Украины еще до начала конфликта в Донбассе. Он добавил, что с началом войны против Донбасса спецслужбы Украины развернули целую сеть таких секретных тюрем на востоке страны.

В мае сообщалось, что администрация США сформулировала рекомендации по обмену разведывательной информацией с украинской стороной. В частности, под запрет попадает информация, раскрытие которой может поставить под угрозу жизнь российских лидеров. Также в эту категорию входят сведения о стратегических объектах РФ за пределами Украины, утверждал The Washington Post.

Ранее в Пентагоне также признавали, что США передают Украине разведданные. В марте заместитель министра обороны США по разведке Рональд Малтри сообщил, что предоставляется информация, которая используется против Вооруженных сил России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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