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Три мирных жителя ДНР погибли и 14 пострадали при обстрелах ВСУ за сутки

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Три человека погибли и еще 14 получили ранения за последние сутки в ходе обстрела украинскими военными поселений Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в пятницу, 8 июля, сообщило представительство региона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Контрнаступление ВСУ в Запорожье остановили союзные войска. Онлайн спецоперации 8 июля

«Общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ за 8 июля 2022 года составляет 17 человек (3 погибли, 14 ранены, включая 3 детей)», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

По данным представительства, в Кировском районе Донецка погибли женщины 1968 и 1999 г.р, в Горловке — парень 2001 г.р.

Накануне стало известно, что под огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР погибли 7 мирных жителей, еще 30 — получили ранения разной степени тяжести.

Украинские военные продолжают массированные обстрелы ДНР. Так, 6 июля в результате их атаки загорелась нефтебаза в Кировском районе Донецка.

5 июля в Донецке погибли три человека, в том числе 10-летняя девочка. В Следственном комитете РФ заявили тогда, что установят украинских силовиков, причастных к обстрелу города.

13 июня украинские боевики выпустили более 300 снарядов по Донецку, что стало одним из самых мощных огневых налетов за все время конфликта. Как сообщили на следующий день после атаки ВСУ в штабе теробороны республики, число пострадавших в результате обстрелов Донецка составило 33 человека, еще пять человек погибли.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация стала вынужденным действием со стороны России. Он напомнил, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов. Глава государства подчеркнул, что все задачи специальной военной операции будут решены.

Россия 24 февраля объявила о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса в связи с обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда в ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию жителей в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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