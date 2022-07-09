Netflix выпустит фильм с Джонни Деппом в роли короля Людовика XV

Стриминговая платформа Netflix планирует выделить средства и транслировать первый полнометражный фильм с участием Джонни Деппа после победы в суде над бывшей супругой Эмбер Херд по делу о клевете. Об этом сообщило 8 июля агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники.

По данным издания, фильм получит название «Фаворит», Джонни Депп сыграет в нем главную роль — короля Людовика XV.

Режиссер картины Майвенн Ле Беско исполнит роль мадам дю Барри — знаменитую любовницу Людовика XV.

Съемки картины будут проходить летом 2022 года и продлятся в течение трех месяцев. Предположительно фильм выйдет в 2023 году во французских кинотеатрах и будет доступен на Netflix France.

В последний раз Джонни Депп появлялся в фильме «Великий» в 2020 году, после чего последовала череда судебных разбирательств с его бывшей женой Эмбер Хёрд.

Ранее, 27 июня, британский таблоид Daily Mail сообщил о планах американского актера Джонни Деппа вернуться в «Пираты Карибского моря» после его исключения из кинофраншизы в 2018 году.

1 июня присяжные огласили решение по делу Деппа и Херд в зале суда в городе Фэрфакс штата Вирджиния. Решение в пользу Деппа было принято по двум пунктам. Херд признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства экс-супруга. Правовое ведомство обязало актрису выплатить бывшему мужу $15 млн. Из них $10 млн компенсации и оставшиеся $5 млн — штраф. Последняя сумма в итоге была сокращена до $350 тыс. При этом по одному пункту присяжные вынесли решение в пользу Херд. Деппа присяжные приговорили выплатить $2 млн компенсации по ее встречному иску.

2 июня Джонни Депп признался, что присяжные «сумели вернуть ему жизнь». Он заявил, что был обязан перед детьми и всеми людьми, кто в него верил, показать миру истину независимо от итогового приговора.

Джонни Депп и Эмбер Херд состояли в браке с 2015 по 2017 год. В 2016-м актриса подала на развод, а затем обвинила Деппа в «трехдневных мучениях с физическим насилием». После этого Деппа лишили роли волшебника Геллерта Гриндевальда во франшизе «Фантастические твари».