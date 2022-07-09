Муж погибшей от обстрела в Донецке раскрыл подробности инцидента
Муж женщины, которая погибла в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал подробности инцидента.
По словам мужчины, когда тот пришел домой с работы, жена готовила на кухне ужин, а дочка, вернувшаяся с прогулки, стала помогать маме резать салат.
Вскоре раздался шум от попадания снаряда недалеко от квартиры, где проживала семья. После этого мужчина ушел в зал, а его дочь вышла в коридор.
«Я находился в зале. Буквально за секунду перед взрывом я из зала вышел и зашел в другую комнату. Только успел дверь закрыть, как сразу мгновенно произошел взрыв», — поделился собеседник «Известий».
Мужчина также услышал, как на кухне посыпались стекла. После этого все помещение затянуло туманом.
«Я выбежал, дочь стояла в коридоре и кричала: «Мама, мама!» — вспомнил муж погибшей.
После этого он зашел и увидел лежащую посреди кухни мертвую супругу.
О смерти женщины 1968 года рождения сообщалось ранее в пятницу. Отмечалось, что она умерла до приезда скорой помощи.
Ранее в этот день в аппарате уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой сообщили, что за весь период украинской агрессии общее число погибших превысило 8,1 тыс., среди которых 116 детей.
В штабе территориальной обороны ДНР 7 июля рассказали, что за сутки в республике из-за обстрелов погибли семь человек и еще 30 пострадали.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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