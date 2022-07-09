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Стали известны детали задержания подозреваемого в убийстве беременной

Стали известны подробности задержания подозреваемого в убийстве беременной женщины под Нижним Новгородом
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Фото: t.me/bez_cenznn
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Убийство 21-летней беременной девушки Виктории Гущиной под Нижним Новгородом могло произойти на почве ревности.

По данным «Известий», по подозрению в убийстве задержан бывший парень Гущиной, с которым она рассталась незадолго до преступления.

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Мужчину задержали, когда он ехал в Кстово. Подозреваемый был в капюшоне, его увидели сотрудники ДПС на посту. Автомобиль остановили, но мужчина вел себя очень странно. В итоге сотрудники ГИБДД вызвали своих коллег, которые доставили мужчину в отдел полиции. Там его связали с пропажей девушки.

По предварительным данным, подозреваемый после расставания преследовал девушку, ходил за ней на работу.

Следователи считают, что преступление могло быть совершено на почве ревности.

О том, что девушка найдена мертвой сообщалось ранее в этот день. Отмечалось, что незадолго до смерти она воспользовалась такси. Виктория перестала выходить на связь 5 июля после того, как села в такси по направлению в Нижний Новгород.

Телефон девушки нашли в деревне Ржавка, которая находится в 15 км от запланированного места прибытия. Из устройства была извлечена одна из сим-карт.

По факту исчезновения Виктории возбудили уголовное дело.

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