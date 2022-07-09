Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России сообщило о новых подвигах российских военных, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве рассказали о командире расчёта гаубичного артиллерийского взвода сержанте Тимофее Нечепуренко, который с первых дней проведения специальной военной операции в составе своего подразделения выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих российских подразделений.

Сержант отличился умением оперативно принимать верные решения в условиях постоянного огневого воздействия противника. Так, в ходе одного из боев с украинскими националистами расчёт Нечепуренко, получая целеуказания от вышестоящего командования, прицельным огнем уничтожил наблюдательный пункт противника, вражеский склад с боеприпасами, четыре минометных расчета и более 15 националистов.

В результате противник вынужден был отступить.

Младший сержант Данила Дорохов в составе батальонно-тактической группы выполнял боевую задачу по вытеснению украинских националистов кварталов населённого пункта, продолжили в Минобороны. Когда колонна российской бронетехники подверглась обстрелу со стороны националистов во время форсирования узкого моста на подступах к населённому пункту, одна из бронемашин потеряла ход.

Бронетранспортер, на котором передвигался младший сержант Дорохов, выдвинулся вперед для прикрытия и оказания первой помощи раненным военнослужащим на мосту. Прибыв в указанное место, под непрекращающимся обстрелом противника младший сержант Дорохов оказал первую помощь раненым товарищам и приступил к эвакуации. В ответ националисты, оборудовавшие свои позиции в многоэтажном высотном здании, сосредоточили огонь по бронемашине, осуществляющей эвакуацию раненых.

При этом Дорохов смог выявить место ведения боевиками пулемётного огня, а затем прицельным выстрелом из гранатомета поразить вражескую огневую точку, уничтожив пулеметный расчет противника, после чего взял на буксир подбитую машину.

Водная преграда была оперативно преодолена.

Также в ведомстве сообщили о прапорщике Сергее Никифорове, он действовал в составе группы российских военнослужащих, на территории, контролируемой украинскими националистами. Прапорщик обнаружил в лесополосе вооруженную группу украинских националистов и скомандовал подчиненным занять огневые позиции и приготовиться к бою.

Несмотря на интенсивный обстрел со стороны врага, прапорщик Никифоров выбирал выгодные огневые позиции и вел прицельный огонь по боевикам, нанося ему значительный урон. Группа боевиков, несмотря на ожесточенное сопротивление, была полностью уничтожена. Грамотные действия прапорщика способствовали уничтожению диверсионной группы противника и дальнейшему продвижению наших сил, подчеркнули в оборонном ведомстве.

После того, как подразделение закрепилось в назначенном районе, прапорщик Никифоров осуществлял прикрытие подступов к новому району дислокации. Он предотвратил еще две попытки проникновения группы украинских диверсантов, лично уничтожив шесть боевиков.

Ранее, 6 июля, официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ сбили два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 украинских военных. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией была поражена живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 77 районах, уточнил он.

Также в этот день сообщалось, что ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации мотопехотного батальона в Харькове, уничтожено до 100 националистов. Кроме того, были уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним в районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики (ДНР).

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».