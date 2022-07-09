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Иномарка насмерть сбила 61-летнего велосипедиста в Подмосковье

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Иномарка насмерть сбила пожилого велосипедиста в Московской области. Инцидент произошел в городском округе Домодедово.

Как удалось выяснить «Известиям», погибшим оказался 61-летний мужчина.

Автомобиль марки Audi наехал на велосипедиста, в результате чего мужчина скончался на месте от полученных травм.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 5 июля, сообщалось, что в Якутске 13-летний подросток получил смертельные травмы в результате наезда автоцистерны. Отмечалось, что водитель машины «НЕФАЗ» на регулируемом перекрестке выполнял поворот направо. Он допустил наезд на велосипедиста, который находился на пешеходном переходе. От полученных травм подросток скончался на месте.

10 июня водитель автомобиля сбил человека, который ехал на электровелосипеде на улице Коптевская в Москве.

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