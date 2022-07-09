В России могут отменить комиссию для переводов физлиц до 1,4 млн рублей

В РФ предложили освободить от комиссии переводы физлиц между своими счетами на сумму до 1,4 млн рублей в месяц. С инициативой выступили глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

«Законопроектом предлагается установить обязанность кредитных организаций без взимания комиссионного вознаграждения осуществлять по поручению физического лица перевод денежных средств в размере до 1,4 миллиона рублей ежемесячно между счетами (вкладами) одного физического лица в разных кредитных организациях, в том числе с использованием системы быстрых платежей и финансовых платформ», — говориться в тексте документа.

Таким образом предполагается пресечь возможные ограничения со стороны банков для свободных финансовых манипуляций.

Ранее, 1 июля, в Сбербанке начала действовать комиссия за переводы на карты других банков через их сайты и приложения. Размер комиссии составит 1,25% от суммы перевода. Минимальные значения установлены на уровне 30 рублей, а максимум — 150 рублей.

В то же время бесплатными остаются переводы клиентам Сбербанка на сумму до 50 тыс. рублей в месяц через приложение «Сбербанк Онлайн». Комиссия также не взимается за переводы до 100 тыс. рублей в месяц клиентам других банков через систему быстрых платежей.

Накануне ЦБ РФ повысил месячный лимит для переводов физлиц на свои зарубежные счета или другому человеку до $1 млн со $150 тыс.

ЦБ ввел ограничение для валютных переводов российских резидентов-физлиц с 5 марта. Переводить деньги за рубеж разрешалось в сумме не более $5 тыс. в месяц. 1 апреля ЦБ смягчил порог ограничения на сумму для переводов средств за рубеж для физических лиц до $10 тыс. 16 мая Банк России снова повысил этот лимит до $50 тыс.

Также 9 июня стало известно, что Тинькофф Банк сделает обслуживание счетов в иностранной валюте платным с 23 июня. Нововведение затронуло владельцев карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках.

Принятое решение связано с ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для РФ, мера нацелена на уменьшение валютной позиции банка, отметили в организации.

Райффайзенбанк 7 июня сообщил о введении с 30 июня комиссии в 0,2% в месяц за хранение средств на валютных счетах. По информации пресс-службы кредитной организации, такая мера принимается для более эффективного управления деньгами в иностранной валюте. Комиссия будет касаться счетов в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках, японских иенах.