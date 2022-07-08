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В Харьковской области утвердили новую государственную символику

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Фото: t.me/ostashkonews
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В Харьковской области утвердили новый флаг и герб. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

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Новым гербом региона стал золотой двуглавый орел с державой. Как сообщала ВГА, он символизирует принадлежность территории к русским землям.

«Герб Харьковской области – золотой двуглавый орел с геральдическим щитом. Держава в левой лапе орла — это символ исторических корней Харьковской области как неотъемлемой части русских земель», — сообщили в региональной администрации.

Новый флаг Харьковской области имеет три цвета: малиновый, синий и красный. 6 июля сообщалось, что русский язык стал официальным для документов на освобожденной территории Харьковской области. Украинский язык там теперь считается региональным.

В тот же день глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев сообщил, что власти и жители освобожденных территорий Харьковской области стремятся к тому, чтобы регион ввошел в состав России.

5 июня жители Херсонской области стали подавать первые заявки на получение гражданства России.

К сегодняшнему дню освобождено около 20% территории Харьковской области. Там по-прежнему сохраняется напряженная обстановка. Кроме того, в настоящее время на территории области действует как украинская гривна, так и российский рубль. Курс был установлен 25 июня — 1,5 рубля за гривну.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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