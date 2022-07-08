Путин наградил Турчака орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака орденом «За заслуги перед Отечеством» 4 степени. Об этом рассказала 8 июля спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Как заявила Матвиенко на пленарном заседании, Турчак сделал «большой вклад в развитие парламентаризма» и вел «активную общественно-политическую деятельность».

У Турчака уже есть почетные государственные награды, в частности, орден Александра Невского (2020), Почета (2018) и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2017).

До этого, 21 марта президент России подписал указ о награждении заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова орденом Дружбы. Отмечалось, что Ефимов награжден за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи.