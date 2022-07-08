Захарова пообещала ЕК жесткие меры при сохранении проблем с транзитом в Калининград

Москва готова принять жесткие контрмеры в отношении Литвы и Евросоюза (ЕС), если транзит в Калининградскую область не будет восстановлен. Соответствующий комментарий в пятницу, 8 июля, дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Россия ждет оперативности в решении данного вопроса и скорейшего согласования работы коридора для поставок в регион российских грузов.

«Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России», — сообщила Захарова.

При этом в МИД отметили, что уже сейчас российские компании ощущают последствия запрета со стороны Литвы и несут убытки в связи с невозможностью ввозить товары на территорию Калининградской области.

Накануне руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, заметил, что Калининград ожидает полноценного возобновления транзита, всё остальное будет считаться блокадой.

5 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил с инициативой по ответным мерам в отношении Литвы. В частности, он предложил рассмотреть полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в РФ.

В тот же день опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что решение проблемы с транзитом российских товаров из основной части РФ в Калининградскую область через Литву зависит не от решения Вильнюса, а от Брюсселя.

4 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется на лучшее по ситуации с транспортной блокадой региона, хотя и обсуждает различные сценарии развития событий.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Рестрикции касаются транзита железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые автомобили. Тогда Алиханов заявил, что в качестве ответной меры на ограничение Вильнюсом транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.