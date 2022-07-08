Премьер-министр Эстонии Каллас уходит в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уходит в отставку, сообщает 8 июля Delfi. Она возглавляет правительство страны с января 2021 года.

Как пишет издание, Каллас сама внесла такое предложение. Премьер-министр уточнила, что, если бы она просто назначала новых министров, то было бы много недовольства.

Как отмечается, Каллас объявила об отставке в день, когда партии Isamaa («Отечество»), Партия реформ и Социал-демократическая партия договорились о создании правящей коалиции.

Предполагается, что после отставки Каллас президент Алар Карис назначит ее кандидатом в премьер-министры.

Ранее, 1 июля, Каллас заявила о высокой инфляции, энергетическом кризисе в западных странах, сложившихся на фоне украинской ситуации, и отметила, что мировые лидеры опасаются усталости общественности.

7 июля Борис Джонсон так же объявил о досрочном уходе в отставку с должности главы правящей партии консерваторов и должности премьер-министра Великобритании.