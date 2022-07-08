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В Дагестане двое детей утонули в реке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Двое детей утонули в реке в Дагестане. Об этом 8 июля сообщили в МВД по республике.

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«Сегодня в 17:15 в дежурную часть МВД по РД поступила информация о том, что неподалеку от поселка Комсомольского Кизилюртовского района, в канале Октябрьской революции во время купания утонули двое детей», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Погибли мальчик и девочка в возрасте восьми и десяти лет.

Накануне стало известно, что в Находке утонула десятилетняя девочка. По информации правоохранителей, ребенок с разрешения родителей отправился к водоему с подругой и ее отцом. Во время купания она спрыгнула с матраса, но не смогла выбраться самостоятельно из воды. Прокуратура проводит проверку.

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