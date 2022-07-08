В Николаев для карательных рейдов прибыли сотрудники СБУ и нацбатальон

По указанию Запада для карательных рейдов против пророссийски настроенных граждан и недовольных киевским режимом в Николаев прибыли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и националистический батальон «Цунами». Об этом 8 июля заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«Достоверно установлено, что по указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве с целью выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, а также лицами, проявляющими недовольство политикой киевского режима», — сказал он.

По словам Мизинцева, «для этого из Киева, Одессы и Львова в город Николаев прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков националистического батальона «Цунами», специально подготовленных к проведению подобных акций устрашения».

Он подчеркнул, что «особый цинизм таких бесчеловечных действий состоит в том, что для достижения своих преступных целей киевский режим готов принести в жертву жизни собственных граждан, тем самым полностью повторяя методы нацистов на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны».

Новость дополняется