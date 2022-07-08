МО РФ опровергло слухи о планах ДНР создать флот из конфискованных судов

Сообщения западных СМИ о планах Донецкой Народной Республики (ДНР) создать флот из конфискованных в Мариуполе зарубежных судов не соответствуют действительности. Такое заявление в пятницу, 8 июля, сделал руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Это не соответствует действительности. Таким образом украинская сторона пытается дискредитировать действия Российской Федерации по восстановлению перешедших под ее контроль территорий и обвинить ДНР в нарушении норм международного морского права в отношении судов под иностранными флагами, находящихся в порту Мариуполь», — подчеркнул Мизинцев.

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