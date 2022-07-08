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Мирная жительница погибла в результате обстрела в Донецке

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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В результате обстрела Кировского района Донецка погибла мирная жительница. Об этом уведомил мэр города Алексей Кулемзин.

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«По уточненной информации, в результате обстрела Кировского района по улице Содружества, 42а/19, погибла женщина 1968 года рождения. Смерть наступила до прибытия скорой помощи», — сообщил Кулемзин в своем Telegram-канале.

В этот же день глава Горловки Иван Приходько сообщил о гибели одного мирного жителя. Погибший проживал в поселке Пантелеймоновка. В поселке были зафиксированы разрывы снарядов около школы, добавил мэр.

Ранее в этот день в аппарате уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой сообщили, что за весь период украинской агрессии общее число погибших превысило 8,1 тыс., среди которых 116 детей.

В штабе территориальной обороны ДНР 7 июля рассказали, что за сутки в республике из-за обстрелов погибли семь человек и еще 30 пострадали.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик заявили об ухудшении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных. ДНР и ЛНР обратились за помощью к Москве.

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