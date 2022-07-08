В Минобороны РФ указали на криминальное прошлое сотрудников украинской разведки

Минобороны РФ 8 июля заявило, что по имеющейся достоверной информации, многие сотрудники разведки украинского министерства обороны наркозависимы, а также имеют «богатое» криминальное прошлое.

«… судимости за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что это подтверждает, что «бесчеловечные провокации, в том числе с гибелью мирных граждан, планируют и проводят личности с бандитским опытом».

18 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спецслужбы Украины с 2014 года ведут против Москвы необъявленную войну, отправляя в Россию преступников для распространения наркотиков.

Ранее, 26 мая, Министерство обороны РФ опубликовало кадры захваченных подразделениями Воздушно-десантных войск укрепленных позиций Вооруженных сил Украины. Среди прочего российские войска обнаружили там наркотики.

22 мая экс-военнослужащий ВСУ Андрей Белоусов рассказал об употреблении наркотических веществ среди своих товарищей. По его словам, в какой-то момент бойцы его батареи употребляли настолько много, что стали неуправляемыми.