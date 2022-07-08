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Исследователи обнаружили в Испании останки лица «первого европейца»

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Фото: Fundación Atapuerca/Susana Santamaria
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Испанские исследователи обнаружили в провинции Бургос останки лица древнейшего гоминида в Европе. Об этом 8 июля сообщила газета El Independiente.

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«По мнению экспертов, это часть лица человека. Возраст останков может составлять около 1,4 млн лет. Это важное открытие для понимания эволюционного происхождения человека за пределами Африки», — говорится в статье.

Фонд Атапуэрки на своей странице в Twitter назвал находку «лицом первого европейца».

В то же время издание El País подчеркивает, что «столь веских доказательств присутствия человека на этом континенте в то время не было». Научный анализ и датировка останков займет у ученых не менее года.

16 мая стало известно, что в Каменском районе Ростовской области археологи обнаружили захоронения бронзового века, среди которых находились останки человеческих скелетов, сосуды из керамики. Кроме того, в курганах были найдены нож-скребок и череп быка. Ученые предполагают, что обнаруженные останки и предметы относятся к срубной культуре, к скифской и сарматской историческим эпохам.

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