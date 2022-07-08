Исследователи обнаружили в Испании останки лица «первого европейца»

Испанские исследователи обнаружили в провинции Бургос останки лица древнейшего гоминида в Европе. Об этом 8 июля сообщила газета El Independiente.

«По мнению экспертов, это часть лица человека. Возраст останков может составлять около 1,4 млн лет. Это важное открытие для понимания эволюционного происхождения человека за пределами Африки», — говорится в статье.

Фонд Атапуэрки на своей странице в Twitter назвал находку «лицом первого европейца».

В то же время издание El País подчеркивает, что «столь веских доказательств присутствия человека на этом континенте в то время не было». Научный анализ и датировка останков займет у ученых не менее года.

16 мая стало известно, что в Каменском районе Ростовской области археологи обнаружили захоронения бронзового века, среди которых находились останки человеческих скелетов, сосуды из керамики. Кроме того, в курганах были найдены нож-скребок и череп быка. Ученые предполагают, что обнаруженные останки и предметы относятся к срубной культуре, к скифской и сарматской историческим эпохам.