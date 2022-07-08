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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после покушения

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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался 8 июля после совершенного на него нападения.

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Бывший премьер-министр Японии умер после покушения

Политик умер в больнице Медицинского университета Нары. Ему было 67 лет.

Утром 8 июля на Абэ было совершено покушение, в результате которого он скончался от потери крови. Напавший на него Ямагами произвел два выстрела из самодельного обреза.

Преступника задержали сразу же после нападения. Известно, что Ямагами 41 год, он бывший моряк. Мужчина сознался в содеянном.

Президент РФ Владимир Путин направил официальную телеграмму в Японию, в которой выразил соболезнования жене и матери погибшего экс-премьер-министра.

Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

В 2007 году он ушел в отставку из-за обострения его хронического заболевания. Это произошло всего через год после того, как он стал самым молодым премьер-министром страны в послевоенную эпоху в возрасте 52 лет.

28 августа 2020 года Синдзо Абэ объявил о намерении уйти в отставку после восьми лет нахождения на должности. Причинами такого решения политик назвал проблемы со здоровьем и необходимость прохождения курса лечения.

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