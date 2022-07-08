Появились кадры последствий атаки ВСУ на оптовый рынок в Донецке

Военный корреспондент телеканала «Известия» 8 июля показал кадры последствий атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на оптовый рынок в Донецке.

Судя по видео, огонь уничтожил большую часть рынка. Также сгорело несколько фур. На месте работают экстренные службы. Подробности и данные о пострадавших выясняются.

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в городе начался пожар после обстрела ВСУ. По его словам, возгорание произошло на улице Содружества в микрорайоне Текстильщик. Там и располагался рынок.

В ночь на пятницу Донецк подвергся очередной атаке со стороны украинских боевиков. Жители города рассказали военному корреспонденту телеканала «Известия» Александру Сафиулину о том, как провели ночь под обстрелом. Утром украинские военные возобновили обстрелы Донецка. В 5:29 (совпадает с мск) ВСУ выпустили в сторону Кировского района города пять снарядов «натовского» калибра 155 мм.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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