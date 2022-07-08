Страны G20 не приняли коммюнике по итогам встречи на Бали

Главы стран G20 не приняли коммюнике по результатам встречи в Индонезии, а также не смогли прийти к консенсусу по вопросу урегулирования ситуации на Украине, сообщает Associated Press 8 июля.

«В отличие от прошлых саммитов не было сделано ни группового фото, нет итогового коммюнике и разногласия казались повсеместными, особенно между Россией и западными участниками встречи», — подчеркнули в издании.

Агентство также обратило внимание на то, что возможный консенсус кажется крайне иллюзорным на фоне всё нарастающих противостояний между Россией и Китаем с одной стороны и США и Европой с другой.

Очная встреча глав МИД стран «большой двадцатки» состоялась 7–8 июля на индонезийском острове Бали с участием глав внешнеполитических ведомств ведущих экономик мира, а также профильных международных организаций.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания с коллегами из стран G20 заявил, что логика соперничества держав по принципу «кто не с нами, тот против нас» бесперспективна. Он подчеркнул, что в настоящее время «востребовано созидательное партнерство суверенных государств», а примерами могут служить объединения, «основанные на подлинном равноправии, без ведущих и ведомых — БРИКС, ШОС, ЕАЭС».

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что начался процесс перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к многополярному миру, основанному на международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивилизаций. По его мнению, этот процесс невозможно остановить.

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