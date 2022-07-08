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Обновление Apple «сломало» зарядку в iPad

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Владельцы iPad mini 6 столкнулись с тем, что их планшеты перестали заряжаться после обновления до iPadOS 15.5. Об этом 8 июля со ссылкой на издание Apple Insider сообщила «Газета.Ru».

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Ситуацию уже прокомментировали в Apple. Там отметили, что проблема вызвана программным сбоем и замена батареи в возникшей ситуации не поможет.

Apple Insider рекомендует пользователям iPad не обновляться до iPadOS 15.5. При этом последняя версия была выпущена в мае, из-за чего, по мнению редакторов ресурса, многим пользователям сейчас остается лишь ждать, пока проблему не решит сама Apple.

Американская корпорация рекомендует пользователям перезагрузить устройство, если оно не заряжается. Этот совет, по словам поддержки, работает в качестве временного решения.

Несмотря на многочисленные жалобы со стороны владельцев iPad mini 6, редакторам Apple Insider не удалось воспроизвести проблему на нескольких планшетах. Отмечается, что Apple уже выпустила бета-версию iPadOS 15.6 для разработчиков, но неизвестно, решает ли она проблему с зарядкой.

Ранее, 7 июля, сообщалось, что цены на зарядные устройства для iPhone с конца февраля выросли в 1,5–2,5 раза. Если раньше на сайте Apple и у официальных ритейлеров зарядку на 20 Вт можно было купить за 1990 рублей, то сейчас в том же «Связном» за нее просят 4499 рублей.

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