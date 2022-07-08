Жители Снигиревки рассказали корреспонденту «Известий» об обстрелах

Военный корреспондент «Известий» поговорил с жителями Снигиревки, которые рассказали ему об обстрелах города.

Журналист показал школу с выбитыми стеклами. В подвале образовательного учреждения укрываются люди.

«Эту ночь вроде тихо было. А в позапрошлую, в три часа ночи, рядом женщине в огород попал (снаряд), соседу кухню снесло», — сказала местная жительница.

Сама она находится постоянно в укрытие и не знает, цел ли ее дом.

Другая женщина в беседе с корреспондентом уточнила, что ее жилищу сто лет. В результате обстрела в доме была повреждена крыша и окна.

Люди, вынужденные оставаться в подвалах, получают от российских военных гуманитарную помощь и продукты.

Как отмечает корреспондент, в городе в настоящее время находятся около 7 тыс. человек. По его словам, в Снигиревке почти нет ни одной улицы, где бы не осталась воронка от упавшего украинского снаряда.

«Националисты с той стороны буквально уничтожают город», — добавил он.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 6 июля сообщил, что российский истребитель Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе Николаевки и Снигиревки Николаевской области сбил два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 Воздушных сил Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. На территории региона ухудшилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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