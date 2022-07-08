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Украинский беспилотник обстрелял погранпост и АЗС в Брянской области

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Фото: Telegram-канал/@pb_032
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Украинский беспилотник 8 июля обстрелял пограничный пост поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

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«Жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не пострадали. На АЗС есть повреждения кровли. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия», — написал он.

Богомаз добавил, что, по предварительной информации, около 15:00 в Карачевском районе средствами ПВО Вооруженных сил РФ был сбит беспилотный летательный аппарат. Губернатор отметил, что на месте работают военные и представители спецслужб, пострадавших и разрушений нет.

6 июля село Некислица в Севском районе Брянской области обстреляли со стороны Вооруженных сил Украины, никто не пострадал. Глава региона тогда сообщил, что нет разрушений среди жилых домов и общественных строений. Днем ранее украинские боевики атаковали село Зерново Суземского района.

14 июня украинские боевики обстреляли село Займище, тогда пострадали шесть человек, повреждения получили около 50 домов.

4 июня Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Случевск Погарского района. Богомаз сообщил, что в результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Пострадал один мирный житель — мужчина получил легкое осколочное ранение.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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