Захарова: Россия примет жесткие меры при сохранении проблемы с транзитом в Калининград

В случае, если ситуация с транзитом в Калининградскую область не наладится, Россия готова принять жесткие меры против Литвы и Евросоюза (ЕС). Об этом 8 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова сообщила, что Еврокомиссия и Литва пообещали разрешить ситуацию с транзитом грузов в Калининград в ближайшее время. Однако «ждать до бесконечности», пока страны ЕС согласуют порядок работы коридора для провоза российских товаров, Россия не намерена.

«Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России», — подчеркнула представитель МИДа.

В опубликованном на сайте ведомства комментарии также отмечено, что российские компании уже начали нести убытки в связи с запретом ввозить товары на территорию Калининградской области.

Накануне руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, заметил, что Калининград устроит только полное возобновление транзита грузов, всё остальное будет являться частичной или полной блокадой.

5 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести ответные меры против Литвы как реакцию на блокаду транзита. В качестве возможного ответа называется полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в РФ.

В тот же день опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что решение проблемы с транзитом российских товаров из основной части РФ в Калининградскую область через Литву зависит не от решения Вильнюса, а от Брюсселя.

4 июля представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется на лучшее по ситуации с транспортной блокадой Калининградской области, но обдумывает различные сценарии развития событий.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Запрет касался транзита железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые автомобили. Тогда Алиханов заявил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.