Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин заявил о лихорадке мировых рынков из-за отказа от энергоресурсов из РФ
Экономика
В Минсельхозе исключили дефицит картофеля в России
Мир
Премьер Эстонии Каллас планирует уйти с поста
Мир
В Донецке начался пожар после обстрела со стороны ВСУ
Мир
Арестованный после нападения на экс-премьера Японии Абэ признался в содеянном
Происшествия
Украинский беспилотник обстрелял погранпост и АЗС в Брянской области
Мир
Военное положение введено на освобожденных территориях Харьковской области
Мир
Экс-глава минфина Британии Сунак намерен выдвинуться на пост премьера
Мир
Путин заявил о провалившемся блицкриге Запада в отношении России
Спорт
World Athletics одобрила 18 заявок на нейтральный статус спортсменам из РФ
Мир
В МИДе сообщили о продолжении диалога с ЕК и Литвой по транзиту в Калининград

Захарова: Россия примет жесткие меры при сохранении проблемы с транзитом в Калининград

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В случае, если ситуация с транзитом в Калининградскую область не наладится, Россия готова принять жесткие меры против Литвы и Евросоюза (ЕС). Об этом 8 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выстрел в ногу: Литва может добиться жесткого ответа со стороны России
Москва задумалась над полным запретом на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику

Захарова сообщила, что Еврокомиссия и Литва пообещали разрешить ситуацию с транзитом грузов в Калининград в ближайшее время. Однако «ждать до бесконечности», пока страны ЕС согласуют порядок работы коридора для провоза российских товаров, Россия не намерена.

«Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России», — подчеркнула представитель МИДа.

В опубликованном на сайте ведомства комментарии также отмечено, что российские компании уже начали нести убытки в связи с запретом ввозить товары на территорию Калининградской области.

Накануне руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, заметил, что Калининград устроит только полное возобновление транзита грузов, всё остальное будет являться частичной или полной блокадой.

5 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести ответные меры против Литвы как реакцию на блокаду транзита. В качестве возможного ответа называется полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в РФ.

В тот же день опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что решение проблемы с транзитом российских товаров из основной части РФ в Калининградскую область через Литву зависит не от решения Вильнюса, а от Брюсселя.

4 июля представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется на лучшее по ситуации с транспортной блокадой Калининградской области, но обдумывает различные сценарии развития событий.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Запрет касался транзита железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые автомобили. Тогда Алиханов заявил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022