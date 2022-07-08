Спрос на обучение в аспирантуре в РФ вырос впервые с 2015 года

В РФ зафиксирован рост спроса на обучение в аспирантуре впервые с 2015 года, сообщил в пятницу, 8 июля, глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«В 2021 году нам удалось переломить негативную тенденцию падения числа защит диссертаций кандидатов и докторов наук. Впервые с 2015 года в 2021 году число защит увеличилось и составило 9345, что превышает показатель предыдущего года на 24%. Вырос и спрос на обучение в аспирантуре», — подчеркнул он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами российского правительства.

Министерство расширило число бюджетных мест для поступления в аспирантуре на 1 тыс. в сравнении с 2021 годом.

Отмечается, что студенты особенно заинтересованы в получении инженерных и технических специальностей, а также математических и естественных.

Ранее, 2 июня, Фальков пообещал сохранить бакалавриат и магистратуру в России. Он обратил внимание на то, что новая система образования в России и уход от Болонской не отменяют бакалавриата и магистратуры, а университеты отдадут предпочтение лишь специалисту по собственной инициативе.

30 мая замглавы Министерства образования и науки в России Дмитрий Афанасьев пояснил, что отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской модели.

25 мая преподаватель русского языка и литературы Любовь Сойкина сообщила о необходимости взять лучшее от Болонской системы образования и добавить к этому свои собственные наработки и практики. Также она напомнила, что эта система начала полноценно работать в России лишь спустя восемь лет после принятия — в 2011 году.

24 мая глава Минобрнауки подчеркнул, что Россия разработает собственную систему образования. Он сказал, что она станет уникальной и будет преследовать интересы экономической сферы государства и создавать возможности для студентов по максимуму.

В Болонскую систему входят два уровня — бакалавриат и магистратура. РФ присоединилась к ней в сентябре 2003 года.