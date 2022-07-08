Скончался звезда «Твин Пикс» Ленни фон Долен
Американский актер Ленни фон Долен умер в возрасте 63 лет. Об этом 8 июля сообщает издание Metro.
Актер умер во вторник, 5 июля. О смерти фон Долена сообщила его сестра Кэтрин.
«5 июля мир потерял великолепного человека. <...> Он всегда во всем лидировал: будь то захватывающая беседа, актерское искусство или путешествие в новые места», — написала она в соцсетях.
Причины смерти актера не сообщаются.
Ленни фон Долен родился в Огасте, штат Джорджия. Больше всего он был известен благодаря роли Гарольда Смита в телесериале «Твин Пикс». Он также снимался в таких телесериалах и кинофильмах, как «Флэш», «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», «Один дома – 3», а также в оскароносном фильме «Нежное милосердие».