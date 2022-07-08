В Донецке начался пожар после обстрела со стороны ВСУ

В Донецке начался пожар после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 июля сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Донецк, обстрелы продолжаются», — написал он в Telegram-канале.

По словам Кулемзина, возгорание произошло на улице Содружества в микрорайоне Текстильщик. Мэр призвал местных жителей быть осторожнее.

В ночь на пятницу Донецк подвергся очередной атаке со стороны украинских боевиков. Жители города рассказали военному корреспонденту телеканала «Известия» Александру Сафиулину о том, как провели ночь под обстрелом.

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские военные возобновили обстрелы Донецка утром в пятницу. В 05:29 (совпадает с мск) ВСУ выпустили в сторону Кировского района города пять снарядов «натовского» калибра 155 мм.

Военкор «Известий» Валентин Трушнин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики (ДНР) в ночное время проводят контрбатарейную борьбу с украинскими боевиками, реагируя на их удары по Донецку, Макеевке и другим населенным пунктам ДНР обстрелами из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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