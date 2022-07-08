Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после покушения

Экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер в больнице Медицинского университета города Нара после совершенного на него покушения. Жизнь политика оборвалась в возрасте 67 лет.

Нападение на бывшего главу правительства произошло, когда он выступал на улице в Наре в поддержку кандидата от Либерально-демократической партии Японии в связи с избирательной компанией, которая проходит в стране. Злоумышленник дважды выстрелил Абэ в спину с расстояния в 10 м. Политик получил ранение в шею и в область груди. Врачи сделали всё возможное, однако спасти жизнь политика не смогли.

В этот же день стало известно, что нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. По данным NHK, он заявил полиции, что был «недоволен бывшим премьер-министром Абэ и стремился его убить». В его доме также обнаружили предмет, похожий на взрывчатку.

Абэ занимал пост главы правительства в 2006–2007 и 2012–2020 годах. 28 августа 2020 года он объявил о намерении уйти в отставку после восьми лет нахождения на должности. Причинами такого решения политик назвал проблемы со здоровьем и необходимость прохождения курса лечения.

Политические лидеры всего мира и общественные деятели шокированы произошедшим и выражают свои соболезнования семье Синдзо Абэ. Телеграмму с соболезнованиями жене и матери политика отправил российский лидер Владимир Путин, отметив что Абэ многое сделал для развития добрососедских отношений между Россией и Японией.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия самым решительным образом осуждает покушение на Абэ, который был патриотом Японии и всегда отстаивал интересы своей страны.

Эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону из Карлового университета в Чехии Такаси Хосода в комментарии «Известиям» заявил, что убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ является серьезной стратегической потерей для этой страны. Хосода также отметил, что Абэ сделал Японию заметной в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Индо-Тихоокеанском регионе.