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Верховная рада временно отменила ограничения на подарки чиновникам

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukraine Presidency
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Верховная рада отменила ограничения на размер подарков в адрес чиновников, если те впоследствии пойдут на нужды Вооруженных сил Украины или в качестве гуманитарной помощи, рассказал в своем Telegram-канале член фракции «Голос» Ярослав Железняк со ссылкой на законопроект № 7280.

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Указано, что главной целью данного законопроекта является обеспечение правовой определенности применения ограничений на получение подарков для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и приравненных к ним лиц в условиях военного положения.

В документе указано, что в законе «О предотвращении коррупции» появится новый пункт, согласно которому ограничения на максимальную стоимость подарков, установленные ч. 2 ст. 23 для чиновников и депутатов, не распространяются на случаи получения денежных средств, если все полученные деньги были переведены на спецсчета, открытые Национальным банком Украины для поддержки ВСУ и/или если они использованы на гуманитарную помощь украинцам.

Прежде такие подарки для чиновников не могли превышать по стоимости один прожиточный минимум, что было регламентировано в ст. 23 закона «О предотвращении коррупции».

Ранее, 6 июля, появилась информация о том, что несколько французских гаубиц Caesar были проданы российской армии солдатами ВСУ по цене $120 тыс. за единицу при реальном ценнике каждой САУ примерно в $7 млн.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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