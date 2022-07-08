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Четыре выпускника московских школ набрали 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Четыре выпускника московских школ набрали 300 баллов на ЕГЭ по трем предметам. Данный результат во всей России показали 16 учеников. Об этом 8 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».

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«Выдающегося результата достигли Ульяна Куклова, Олеся Скуредина, Дарья Куприенко и Иван Русланов. Чтобы оценить масштаб, добавлю, что по всей России всего 16 таких ребят. <…> Друзья, вы очень талантливы и трудолюбивы. От всей души поздравляю вас, учителей, родителей и желаю успеха!» — написал градоначальник.

Ранее в этот день министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что при сдаче ЕГЭ в России, несмотря на постоянные хакерские атаки, серьезных сбоев не выявлено.

15 июня пресс-служба регионального министерства образования сообщила, что в Московской области девять выпускников сдали ЕГЭ по двум дисциплинам на 100 баллов. Каждый такой выпускник получит от области по 100 тыс. рублей, а каждый учитель, подготовивший двух и более стобалльников, получит по 150 тыс. рублей.

Основной период сдачи ЕГЭ стартовал 26 мая и продлился до 2 июля. Дополнительный период по обязательным предметам назначен на 5–20 сентября.

8 июня Рособрнадзор пообещал сохранить ЕГЭ при отказе России от Болонской системы образования. Это удастся сделать, так как ЕГЭ — национальный экзамен, построенный полностью на российских образовательных стандартах с учетом традиций отечественной системы образования. Кроме того, в Рособрнадзоре обратили внимание на то, что ЕГЭ обеспечивает реализацию права всех школьников, независимо от региона проживания, поступить в выбранный вуз, в том числе в ведущие столичные.

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