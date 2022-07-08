Четыре выпускника московских школ набрали 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ
Четыре выпускника московских школ набрали 300 баллов на ЕГЭ по трем предметам. Данный результат во всей России показали 16 учеников. Об этом 8 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».
«Выдающегося результата достигли Ульяна Куклова, Олеся Скуредина, Дарья Куприенко и Иван Русланов. Чтобы оценить масштаб, добавлю, что по всей России всего 16 таких ребят. <…> Друзья, вы очень талантливы и трудолюбивы. От всей души поздравляю вас, учителей, родителей и желаю успеха!» — написал градоначальник.
Ранее в этот день министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что при сдаче ЕГЭ в России, несмотря на постоянные хакерские атаки, серьезных сбоев не выявлено.
15 июня пресс-служба регионального министерства образования сообщила, что в Московской области девять выпускников сдали ЕГЭ по двум дисциплинам на 100 баллов. Каждый такой выпускник получит от области по 100 тыс. рублей, а каждый учитель, подготовивший двух и более стобалльников, получит по 150 тыс. рублей.
Основной период сдачи ЕГЭ стартовал 26 мая и продлился до 2 июля. Дополнительный период по обязательным предметам назначен на 5–20 сентября.
8 июня Рособрнадзор пообещал сохранить ЕГЭ при отказе России от Болонской системы образования. Это удастся сделать, так как ЕГЭ — национальный экзамен, построенный полностью на российских образовательных стандартах с учетом традиций отечественной системы образования. Кроме того, в Рособрнадзоре обратили внимание на то, что ЕГЭ обеспечивает реализацию права всех школьников, независимо от региона проживания, поступить в выбранный вуз, в том числе в ведущие столичные.