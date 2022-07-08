Stern: в ФРГ арестовали собиравшихся взорвать Крымский мост двух солдат бундесвера

Власти Германии раскрыли планы двоих солдат бундесвера осуществить подрыв Крымского моста в России. Как сообщает 8 июля издание Stern, для этого мужчины похитили и вывезли оружие и оборудование из различных казарм в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн.

Преступные намерения злоумышленников стали известны прокуратуре города Киль, поскольку солдаты открыто обсуждали детали плана по минированию моста по телефону. После чего за ними установили слежку. В ходе расследования удалось установить, что немецкие военные таким образом пытались помешать снабжению российской армии, однако их идеям не суждено было сбыться.

Как оказалось, преступники работали в составе группы из 12 человек и участвовали в кражах оборудования из военных казарм с 2021 года, проникая на военные объекты. На момент совершения преступлений четверо подозреваемых числились на военной службе в бундесвере. С прошлого лета члены группы совершили не менее пяти краж со взломом.

7 июля британская газета The Times сообщила, что экс-командир европейской армии НАТО генерал Филип Бридлав призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанести удар по Крымскому мосту противокорабельными ракетами Harpoon, которые в июне были доставлены на Украину из США.

5 июля издание The Drive усомнилось в том, что Украина сможет нанести удар по Крымскому мосту западными ракетами. В статье говорится о том, что мост для РФ — важнейший инфраструктурный объект, и российские военные ищут способы обезопасить его от возможного удара. Так, сейчас мост прикрывают системы ПВО и РЭБ.

16 июня депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал самоубийством угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту. Шеремет отметил, что Крымский мост охраняется современными системами противовоздушной обороны и находится под надежной защитой. При этом охрана моста осуществляется как по воздуху, так и в акватории Керченского пролива.

Накануне генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является целью номер один для ударов с их стороны. Он отметил, что выбор Крымского моста как объекта для возможных ударов обусловлен тем, что он является «путем подтягивания резервов».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».