Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин заявил о лихорадке мировых рынков из-за отказа от энергоресурсов из РФ
Экономика
В Минсельхозе исключили дефицит картофеля в России
Мир
Премьер Эстонии Каллас планирует уйти с поста
Мир
В Донецке начался пожар после обстрела со стороны ВСУ
Мир
Арестованный после нападения на экс-премьера Японии Абэ признался в содеянном
Происшествия
Украинский беспилотник обстрелял погранпост и АЗС в Брянской области
Мир
Военное положение введено на освобожденных территориях Харьковской области
Мир
Экс-глава минфина Британии Сунак намерен выдвинуться на пост премьера
Мир
Путин заявил о провалившемся блицкриге Запада в отношении России
Спорт
World Athletics одобрила 18 заявок на нейтральный статус спортсменам из РФ
Мир
В МИДе сообщили о продолжении диалога с ЕК и Литвой по транзиту в Калининград

Запрет на посещение лесов ввели в Татарстане

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Татарстане ввели ограничение на пребывание в лесах и въезд туда на транспорте. Он будет действовать с 8 июля в течение 21 дня. Постановление, подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным, опубликовано на портале правовой информации.

В регионе установлен четвертый класс пожарной опасности из пяти возможных. Ограничения распространяются на леса в Казани, Аксубаевском, Алькеевском, Апастовском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Кайбицком и Пестречинском районах республики. В лесных массивах должны установить предупреждающие аншлаги, а дороги перекрыть шлагбаумами. Помимо этого, в лесах будут круглосуточно дежурить.

За нарушение запрета грозит штраф от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. до 400 тыс. рублей, уточняет ИА «Татар-информ».

По словам первого замминистра лесного хозяйства Татарстана Ильгизара Зарипова, которые приводит Inkazan.ru, запрет ввели из-за жаркой погоды в Татарстане. Синоптики прогнозируют, что в этот период ожидается 30-градусная жара.

Пока на территории Татарстана не регистрировалось лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области с 9 июля будет запрещено посещение хвойных лесов. Ограничения коснутся посещения именно хвойных лесов, лиственных это не касается. Решение было принято в связи с высокой пожароопасностью в регионе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022