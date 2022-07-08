Запрет на посещение лесов ввели в Татарстане

В Татарстане ввели ограничение на пребывание в лесах и въезд туда на транспорте. Он будет действовать с 8 июля в течение 21 дня. Постановление, подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным, опубликовано на портале правовой информации.

В регионе установлен четвертый класс пожарной опасности из пяти возможных. Ограничения распространяются на леса в Казани, Аксубаевском, Алькеевском, Апастовском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Кайбицком и Пестречинском районах республики. В лесных массивах должны установить предупреждающие аншлаги, а дороги перекрыть шлагбаумами. Помимо этого, в лесах будут круглосуточно дежурить.

За нарушение запрета грозит штраф от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. до 400 тыс. рублей, уточняет ИА «Татар-информ».

По словам первого замминистра лесного хозяйства Татарстана Ильгизара Зарипова, которые приводит Inkazan.ru, запрет ввели из-за жаркой погоды в Татарстане. Синоптики прогнозируют, что в этот период ожидается 30-градусная жара.

Пока на территории Татарстана не регистрировалось лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области с 9 июля будет запрещено посещение хвойных лесов. Ограничения коснутся посещения именно хвойных лесов, лиственных это не касается. Решение было принято в связи с высокой пожароопасностью в регионе.