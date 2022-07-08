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Народный совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров

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Народный совет Донецкой Народной Республики (ДНР) отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Об этом 8 июля заявили в пресс-службе парламента.

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«Ввиду необходимости защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов Донецкой Народной Республики в существующей военно-политической обстановке проектом закона предлагается признать утратившей силу часть 9 статьи 202 Уголовно-исполнительного кодекса», — сказала председатель комитета Народного совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.

Положения о наказании в виде смертной казни вступают в силу со дня опубликования закона.

«Возможность практического применения исключительной меры наказания — смертной казни — будет служить сдерживающим фактором совершения особо тяжких преступлений (в особенности преступлений против мира и безопасности человечества. — Ред.)», — отметили в Народном совете ДНР.

В ДНР 1 июля вступил в силу новый Уголовно-исполнительный кодекс (УИК) с положениями о смертной казни. Из документа следует, что смертная казнь исполняется непублично путем расстрела. Исполнение смертной казни в отношении нескольких осужденных производится отдельно в отношении каждого и в отсутствие остальных. При исполнении смертной казни присутствуют прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач.

Заключительные положения кодекса уточняют, что положения об исполнении наказания в виде смертной казни будут введены в действие с 1 января 2025 года.

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил двух британцев, Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также подданного Марокко Брагима Саадуна к смертной казни. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляционную жалобу на решение суда.

Подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.

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