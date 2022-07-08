В ЛНР предрекли неизменность поставок оружия Киеву от Лондона

Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не повлияет на снабжение Украины оружием. Такое мнение в пятницу, 8 июля, высказал глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

«Не стоит забывать, что вооружение, которое Киев получал от Соединенного Королевства, — это лишь капля в море, толика от того огромного количества, которое реально поступает в ряды вооруженных формирований Украины и нацбатальоны в целом с Запада», — сказал он ТАСС.

Джонсон объявил о досрочном уходе в отставку с должности главы правящей партии консерваторов и поста премьер-министра Великобритании 7 июля из-за скандала, разгоревшегося на прошлой неделе. Тогда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин парламента Великобритании Крис Пинчер был замешан в пьяном дебоше и обвинялся в сексуальных домогательствах. Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности.

При этом Джонсон заявил, что правительство его страны продолжит поддерживать Украину.

5 июля сообщалось, что Великобритания в ближайшее время передаст Украине самоходные артиллерийские установки и барражирующие боеприпасы.

Поставки вооружения на Украину от Запада увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима, заявили в Кремле.

Россия осуждает действия западных стран. Как заявил 25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, НАТО вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину.

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