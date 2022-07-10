Уроки ответственности

Представители МВД предложили ввести в школьную программу обучение детей езде на электросамокатах. По моему мнению, обучать этим навыкам должны квалифицированные специалисты с опытом работы со школьниками.

Передавать свой опыт должен человек, который способен применять его на практике. Сейчас педагоги в школе могут говорить и говорят о небезопасности езды на самокате. Часто она причиняет вред и самим ездокам, и людям, которые ходят по тротуарам — те не всегда могут отреагировать на действия лихачей.

У нас порой даже взрослые не в состоянии спрогнозировать беду. Например, в нашем жилом комплексе была ситуация, когда мама забрала пятилетнего ребенка из детского сада, он ехал на самокате во дворе своего же дома и не смог вовремя остановиться. Ребенок въехал в машину и получил перелом двух ног. Да и у взрослых не всегда получается вовремя затормозить, чтобы избежать беды, что уж говорить о детях.

Мне кажется, детям нужно объяснять, что самокаты при неправильном использовании могут быть небезопасными, катаясь на нем, легко причинить серьезную травму.

Думаю, нужны определенные зоны, где ребенок научился бы ездить без ущерба для себя и окружающих. Это должно быть отдельное пространство с ограничениями по скорости. Например, на мотоциклах учат ездить на специальных площадках, где ставят конусы, обучают езде вокруг них. Так и для самокатов нужны специализированные инструкторы, которые и будут этому учить. Но прежде они и сами должны пройти практическое и теоретическое обучение. Важно получить подтверждающий документ, как диплом у учителя, который изучил методику, психологию и может помимо своего предмета знать, как общаться детьми. Можно привлечь волонтеров. Главное, чтобы они умели обучать других.

У детей по итогам обучения прежде всего должно быть постоянное чувство ответственности, потому что если человек ответственен, он в конечном итоге думает и о себе, и об окружающих. Также важно привить практические навыки езды: на какую ногу наступить, как стартовать, тормозить. Это как экстремальное вождение машины на льду — человек для этого должен владеть определенным набором умений.

Сейчас спроси у любого, например, у меня, что надо делать, если скорость самоката большая, а впереди транспортное средство или человек, как правильно затормозить. Я не знаю, что правильно: то ли наступить на ногу, то ли нажимать на тормоз. То есть нужно обязательно объяснить, при какой скорости движения можно безопасно затормозить тем или иным способом. Однозначно должно быть ограничение скорости, с которой можно передвигаться, но это решение следует принимать специалистам.

Если вспомнить, как мы учились кататься на велосипедах, а потом учили детей, внуков, то это действительно был целый процесс. Сначала прикручивали дополнительные колесики, чтобы ребенок мог почувствовать транспортное средство и быть уверенным, что он ни вправо, ни влево не свалится. Так и для езды на самокатах, хоть обычных, хоть электрических, должны быть определенные навыки, понимание. А для этого, повторюсь, важно чувство ответственности и знание, что это транспортное средство может быть опасным, в некоторых случаях нанести вред. Это можно сформировать только в том случае, если ребенок увидит реальные последствия, к которым приводит беспечность. Каждый человек в любом возрасте должен понимать, что это не игрушка, что нельзя просто встать и поехать.

Безусловно, важен также положительный пример ответственного отношения к езде на самокате со стороны родителей. Без этого никакие действия со стороны государства, городских структур, школы не помогут.

Автор — депутат Московской городской думы, директор ГБОУ СОШ № 2098

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