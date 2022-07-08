Обыски прошли в офисе заповедника «Костомукшский» в Карелии

В Костомукше в Карелии возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств в заповеднике «Костомукшский».

В офисе заповедника, в квартире его директора Сергея Тархова и в квартире его зама по экономике и финансам Гузэли Кулиевой прошли обыски. Было ли обнаружено что либо существенное во время обысков, не сообщается.

Речь идет о событиях 2017 года. Следствие считает, что администрация заповедника использовала неверный код бюджетной классификации при заключении и оплате контрактов на сумму 2 млн рублей, притом что работы в рамках соглашения были выполнены в полном объеме. Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору. Как уточняет ИА «Карелinform», статус обвиняемого пока никому не присвоили.

Администрация заповедника выступила с заявлением о несогласии с выдвинутыми обвинениями. Там уверены, что не допускали никаких нарушений, а уголовное преследование организовали, чтобы убрать Тархова с должности директора заповедника.