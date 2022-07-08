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Минобороны сообщило об уничтожении двух британских комплексов Harpoon в Одесской области

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На Украине благодаря действиям российских военных уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового комплекса Harpoon. Об этом сообщило 8 июля Министерство обороны России.

Две установки ликвидированы высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области, указал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он также отметил, что в результате удара ВКС РФ были уничтожены две ракетные установки «Точка-У» и более 150 националистов. Кроме того, российские Су-35С сбили в Николаевской области два украинских МиГ-29 и Су-25. Еще один МиГ-29 и девять беспилотников сбили российские средства противовоздушной обороны (ПВО).

«В населенном пункте Маяки Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожено шесть боевых машин реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и склад боеприпасов», — добавил генерал-лейтенант на брифинге.

Сообщается, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией была поражена живая сила и военная техника вооруженных сил Украины (ВСУ) в 77 районах.

5 июля сообщалось, что Великобритания в ближайшее время передаст Украине самоходные артиллерийские установки. Премьер-министр страны Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, предоставил украинскому лидеру последнюю информацию о британской военной технике, в том числе о 10 самоходных артиллерийских системах и барражирующих боеприпасах.

В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Также он отметил, что западное оружие расползается по ближневосточному региону.

Ранее 8 июля ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации мотопехотного батальона в Харькове, уничтожено до 100 националистов. Кроме того, были уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним в районе населенного пункта Малотарановка ДНР.

До этого, 5 июля, в результате воздушного боя российским истребителем также сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Новобратское Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны (ПВО), в свою очередь, были уничтожены три украинских беспилотника в Херсонской и Харьковской областях, а также в Луганской Народной Республике (ЛНР).

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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