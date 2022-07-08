РФ и Белоруссия подпишут меморандум о взаимопонимании по биобезопасности

Правительство РФ поручило МИД подписать с Белоруссией меморандум о взаимопонимании в вопросах обеспечения биологической безопасности. Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 8 июля.

Документ подпишет МИД России от имени российского правительства. Предложение о подписании меморандума было предварительно проработано с Белоруссией.

9 июня Пентагон опубликовал справку о поддержке биолабораторий, учреждений здравоохранения и центров диагностики в 46 странах, в том числе на Украине. В ней американское оборонное ведомство заявило, что взаимодействие в течение 20 лет с лабораториями на Украине якобы велось США в мирных целях.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заявления о работе биолабораторий на Украине во благо украинского народа не соответствуют действительности, эти учреждения несут опасность всему миру.

24 мая Россия и Белоруссия согласовали проект двустороннего меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности. В ходе консультаций в межведомственном формате стороны также уделили внимание вопросу военно-биологической деятельности на территории Украины и обсудили направления дальнейшего российско-белорусского сотрудничества в сфере биобезопасности.

В мае президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Россию и Белоруссию всегда связывали очень тесные отношения, а сотрудничество в науке между странами поддерживается весьма интенсивно. Он подчеркнул, что сейчас совместная научная деятельность России и Белоруссии приобрела новое дыхание — делегации стран провели целый ряд встреч, на которых выработали основные направления взаимного интереса.

14 апреля в Минобороны России сообщили, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы. В середине марта министерство обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.