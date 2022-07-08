Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин заявил о лихорадке мировых рынков из-за отказа от энергоресурсов из РФ
Мир
Посол РФ в Токио назвал покушение на Синдзо Абэ терактом
Мир
Гутерриш призвал вернуть продукцию РФ и Украины на мировой рынок
Общество
Кравцов заявил об отсутствии сбоев при проведении ЕГЭ
Мир
Арестованный после нападения на экс-премьера Японии Абэ признался в содеянном
Политика
Путин поручил обсудить с Киргизией создание объединенной системы ПВО
Мир
Военное положение введено на освобожденных территориях Харьковской области
Мир
Экс-глава минфина Британии Сунак намерен выдвинуться на пост премьера
Мир
Путин заявил о провалившемся блицкриге Запада в отношении России
Мир
Китай намерен содействовать мирным переговорам России и Украины
Мир
В Совфеде сочли возможной отставку Шольца
Сюжет:

Военное положение введено на освобожденных территориях Харьковской области

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военное положение введено на освобожденных территориях Харьковской области. Об этом 8 июля ТАСС сообщила пресс-служба Военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

Украинские военные обстреляли районы Донецка «натовскими» снарядами. Онлайн спецоперации 8 июля

«С целью обеспечения общественного порядка и государственной безопасности главой ВГА Харьковской области на территории <...> введено военное положение», — сказано в сообщении.

Также в области установлен комендантский час: передвижение граждан по территории региона запрещается с 20:00 до 6:00 мск.

6 июля глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что на освобожденных к сегодняшнему дню около 20% территории региона продолжает сохраняться напряженная обстановка. По его словам, многие населенные пункты постоянно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также сохраняется опасность работы диверсионных групп.

4 июля в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ установили военную технику в жилых домах Харькова и не позволяют мирным гражданам эвакуироваться в безопасные районы. А 30 июня стало известно, что украинские военные оборудовали казармы и разместили бронетехнику на территории лицея в Харькове.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022