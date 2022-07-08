Военное положение введено на освобожденных территориях Харьковской области. Об этом 8 июля ТАСС сообщила пресс-служба Военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

«С целью обеспечения общественного порядка и государственной безопасности главой ВГА Харьковской области на территории <...> введено военное положение», — сказано в сообщении.

Также в области установлен комендантский час: передвижение граждан по территории региона запрещается с 20:00 до 6:00 мск.

6 июля глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что на освобожденных к сегодняшнему дню около 20% территории региона продолжает сохраняться напряженная обстановка. По его словам, многие населенные пункты постоянно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также сохраняется опасность работы диверсионных групп.

4 июля в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ установили военную технику в жилых домах Харькова и не позволяют мирным гражданам эвакуироваться в безопасные районы. А 30 июня стало известно, что украинские военные оборудовали казармы и разместили бронетехнику на территории лицея в Харькове.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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