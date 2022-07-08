Автомобилям ЛНР и ДНР назначат российские коды
Транспортным средствам, принадлежащим дипломатическим представительствам ЛНР и ДНР, присвоят российские коды автомобильных номерных знаков. Соответствующие поправки в ведомственный приказ разработаны в МВД, сообщил официальный Telegram-канал ГИБДД России.
Согласно документу, автомобилям диппредставительства Донецкой Народной Республики будет назначен код 171, Луганской Народной Республики — 172.
Документ проходит процедуру общественного обсуждения на едином портале проектов нормативных правовых актов.
21 мая «Известия» сообщили, что автовладельцам, въехавшим в Россию с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, предлагают дать 90 дней отсрочки на оформление ОСАГО. Если они станут виновниками ДТП, средства на выплату ущерба потерпевшему планируют изыскать в Пенсионном фонде.