Автомобилям ЛНР и ДНР назначат российские коды

Транспортным средствам, принадлежащим дипломатическим представительствам ЛНР и ДНР, присвоят российские коды автомобильных номерных знаков. Соответствующие поправки в ведомственный приказ разработаны в МВД, сообщил официальный Telegram-канал ГИБДД России.

Согласно документу, автомобилям диппредставительства Донецкой Народной Республики будет назначен код 171, Луганской Народной Республики — 172.

Документ проходит процедуру общественного обсуждения на едином портале проектов нормативных правовых актов.

21 мая «Известия» сообщили, что автовладельцам, въехавшим в Россию с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, предлагают дать 90 дней отсрочки на оформление ОСАГО. Если они станут виновниками ДТП, средства на выплату ущерба потерпевшему планируют изыскать в Пенсионном фонде.