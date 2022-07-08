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FT сообщила о сокращении подачи горячей воды в Германии

Financial Times: в Германии ограничили подачу горячей воды на фоне энергокризиса
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Фото: REUTERS/Eric Thayer
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Власти Германии сокращают подачу горячей воды и начинают экономить на уличном освещении. Об этом 8 июля сообщила газета Financial Times.

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Как отмечают журналисты, в ФРГ разворачивается худший с 1970-х годов энергетический кризис. Среди причин газета называет значительный рост цен на газ на фоне снижения объемов поставок из России.

Компания — владелец жилой недвижимости в Германии Vonovia SE сообщила, что понизит температуру в системах центрального отопления до 17 градусов. По данным компании, это позволит сократить расходы на отопление на 8%.

В городе Дипполдисвальде ввели ограничение на подачу горячей воды. Теперь она поступает в определенные часы. А в Кельне уличное освещение работает на 70% от своей мощности с 23:00, добавила «Газета.Ru».

3 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал повышение цен на газ «социальной взрывчаткой». Тогда же газета Bild рассказала о страхе каждого второго немца замерзнуть зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией. По данным издания, 91% населения уже начал ограничивать себя в расходах.

Аналитики крупнейшего финансового института ФРГ Deutsche Bank 30 июня предупредили, что Германии грозит резкий всплеск инфляции в случае, если поставки российского газа не нормализуются.

23 июня Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России. Известно, что вторая фаза плана дает правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Третья фаза считается уже «аварийным» уровнем, когда вводится режим ЧС, что позволяет государству распределять ресурсы.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток – 1». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

8 июля сообщалось, что власти Канады решили исключить из санкционного списка против России турбину для «Северного потока» и поставить ее Германии.

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