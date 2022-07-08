Защита генерала Умнова обжаловала арест

Защита помощника министра внутренних дел РФ генерал-лейтенанта Сергея Умнова обжаловала арест по делу о злоупотреблении полномочиями. Информация об этом размещена 8 июля на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Дата рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. Защита просит ограничиться домашним арестом или другой мерой пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Басманный суд Москвы 6 июля арестовал Умнова, экс-замначальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова и начальника УГИБДД по этим регионам Алексея Семенова. Мера пресечения была избрана сроком на два месяца.

Как пояснили «Известиям» в МВД РФ, генералы МВД организовали в Северной столице сеть из 11 частных межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД якобы для поддержки сотрудников и ветеранов ведомства. Однако на деле все поступавшие туда средства перечислялись на личные счета высокопоставленных сотрудников. По примерным подсчетам, оборот только одной частной компании мог превышать 15 млн рублей в месяц.

О беспорядках в системе следователям сообщила гражданка Белоруссии Наталья Шимская, которая вынуждена каждый год перерегистрировать машину в Санкт-Петербурге. По ее словам, попасть в МРЭО города бесплатно было невозможно. Перерегистрировать машину предлагалось лишь на коммерческой основе, а за документы заплатить 6–7 тыс. рублей. Арестованные сотрудники получали все деньги не только из данных учреждений, но также и из Фонда содействия программам ГУВД, который пополнялся за счет бизнесменов.

Автоэксперт Дмитрий Попов отметил, что доказать криминальную составляющую в деле о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденном против трех генералов МВД РФ, будет очень сложно.

Абакумов в 2019 году был фигурантом уголовного дела после махинации с отпуском. У экс-начальника тыла полицейского главка Петербурга нашли яхту за €800 тыс., квартиру площадью 250 кв. м, несколько объектов недвижимости, люксовый внедорожник, дачу и землю. По одной из версий, деньги на всё это Абакумов смог получить за активное вмешательство в работу фонда. Однако 14 июля 2021-го Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении Абакумова в связи с истечением срока давности уголовного преследования.