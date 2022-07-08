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Эксперт предрек налаживание работы СП-1 при снятии санкций со всех турбин

Эксперт Юшков спрогнозировал налаживание работы СП-1 при снятии санкций со всех турбин «Газпрома»
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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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В случае если Канада и Германия договорятся исключить из санкционного списка против России не только одну турбину для газопровода «Северный поток – 1», работа трубопровода наладится где-то к концу лета. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в пятницу, 8 июля.

Ранее в этот же день «Европейская правда» со ссылкой на источники сообщала, что власти Канады решили исключить из антироссийский санкций турбину для «Северного потока – 1» и поставить ее Германии. Официально Оттава пока не пошла на такие меры. Причина возможного снятия эмбарго состоит в том, что поставка Берлину турбины позволит восстановить объемы прокачки российского газа в Евросоюз.

«Насколько мы понимаем, речь идет не об одной турбине, не о том, чтобы Канада вернула только эту турбину. Там, по-моему, четыре уже турбины выведено из эксплуатации и ждут технического обслуживания. По всей видимости, речь идет о договоренности на постоянной основе, что эти турбины от «Северного потока» постоянно будут ремонтироваться», — сказал Юшков.

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Он отметил, что если Канада и Германия договорятся на подобных условиях, а не только об одной турбине, тут потребуется время для налаживания работы — турбины в таком случае будут чинить по очереди.

Снятие санкций с турбин, по его словам, уже сейчас поможет увеличить объем прокачки российского газа.

Эксперт считает, что изначально было понятно, что легко сделать исключение из санкций — подобно тому, как делают американцы, — и убрать из-под ограничений против России турбину для трубопровода и поставить ее ФРГ. Такие исключения могут выписываться на какой-то период для определенных компаний, пояснил он.

Кроме того, было бы правильным послать позитивный сигнал немцам: если они отменят санкционный режим, то получат нужные им бонусы в виде нормально работающего «Северного потока», предложил эксперт. Также целесообразным стало бы, как только турбину доставят в РФ, включить ее в работу и увеличить объем прокачки газа по трубопроводу в ФРГ, сказал он.

Накануне министр экономики Германии Роберт Хабек попросил правительство Канады решить вопрос с турбиной для «Северного потока». Он отметил, что турбину газопровода надо вернуть до начала плановых ремонтных работ 11 июля.

В конце июня Хабек заявлял, что в случае нехватки газа в ФРГ придется прекратить работу ряда отраслей.

Компания «Газпром» 14 и 15 июня сообщила об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Это произошло в том числе из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые остались в Канаде на техобслуживании. В связи с этим снизилась прокачка газа. В то же время Siemens Energy 29 июня отвергла заявления РФ о том, что поставки газа Берлину по «Северному потоку» ограничены из-за отказа вернуть турбины.

16 июня власти Германии сообщили о сокращении притока газа в страну по «Северному потоку» до 40% от его мощностей.

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