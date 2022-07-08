Дочь покойного экс-президента Анголы потребовала провести вскрытие его тела

Одна из дочерей экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Вельвичия (Чизе) душ Сантуш требует провести вскрытие тела ее покойного отца. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщает французское агентство France Press со ссылкой на адвокатов.

«(Вельвичия душ Сантуш. — Ред.) попросила <…>, чтобы медицинский центр Teknon сохранил тело <…> до тех пор, пока не будет проведено соответствующее вскрытие», — отмечается в сообщении.

Вельвичия подала иск в отношении жены бывшего президента Аны Паулы, иск коснулся и личного врача экс-главы государства в связи с «покушением на убийство».

Радиостанция Renascença подчеркивала, что у 79-летнего Жозе Эдуарду душ Сантуша были серьезные проблемы со здоровьем, в последние дни его состояние ухудшилось. 23 июня его госпитализировали в отделение интенсивной терапии.

8 июля правительство Анголы уведомило о кончине бывшего президента государства в испанской больнице в Барселоне после продолжительной болезни.

Жозе Эдуарду душ Сантуш управлял Анголой на протяжении 38 лет. Он покинул пост в сентябре 2017 года, также отказался принимать участие в президентских выборах.