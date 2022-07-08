Аквапарк в Тюмени ограничил число посетителей

В Тюмени администрация аквапарка «ЛетоЛето» приняла решение ввести ограничения на число посетителей до 1,3 тыс. человек. Это связано с большим количеством желающих попасть на водные аттракционы.

В сообщении, опубликованном в паблике организации в VK, говорится, что администрация ставит в приоритет комфорт посетителей и их безопасное пребывание. Для того чтобы всем хватило лежаков, спасательных жилетов, были введены подобные ограничения, уточняет «Наш город».

Подписчики также сообщили о ситуации в аквапарке. По их словам, на кассах часто «случаются авралы», а в очереди на горки приходится стоять по 15–20 минут.

Агентство уточняет, что аквапарк на 90% принадлежит компании «МОРИС-Т». в 2021 году она заработала порядка 1,1 млрд рублей.