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Авиакомпания Conviasa увеличит частоту регулярных рейсов из Внуково в Каракас

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Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV
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Авиакомпания Conviasa увеличит с 9 июля частоту регулярных рейсов из аэропорта Внуково в Каракас (Венесуэла). Об этом пресс-служба воздушной гавани сообщила в пятницу, 8 июля.

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«С 9 июля 2022 года авиакомпания Conviasa, национальный перевозчик Венесуэлы, увеличивает частоту регулярных авиарейсов по маршруту Москва (Внуково) – Каракас», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Полеты будут выполняться еженедельно на широкофюзеляжных воздушных судах типа А-340-600.

Ранее рейсы по данному маршруту осуществлялись один раз в две недели.

В настоящее время Conviasa — единственный авиаперевозчик, выполняющий регулярные рейсы из Каракаса в Москву.

Ранее в этот день сообщалось, что авиакомпания Smartavia приступит к выполнению регулярных рейсов между Москвой и Екатеринбургом с 22 июля 2022 года. Полеты будут выполняться с периодичностью четыре раза в неделю по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

29 июня турецкая авиакомпания Corendon Airlines начала выполнять прямые рейсы из аэропорта Жуковский в Анталью.

В апреле российские авиакомпании сообщили о подготовке к запуску 246 новых маршрутов за границу из регионов со стыковкой в Сочи. На первом этапе речь шла о появлении в продаже билетов по новым маршрутам в Ереван, Каир, Тель-Авив, города Турции (Стамбул, Анталью, Даламан, Бодрум) и Узбекистана (Ташкент, Бухара, Самарканд, Фергана, Ургенч).

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