Пляж на острове Татышев официально объявили безопасным для купания

Управление Роспортребнадзора по Красноярскому краю официально подтвердило безопасность пляжа на острове Татышев в Красноярске для отдыхающих. Зона отдыха получила эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным нормам и правилам. Этот пляж стал первым в регионе, чью безопасность официально подтвердил Роспотребнадзор.

Главный санитарный врач края Дмитрий Горяев сообщил, что арендатор зоны провел работы по благоустройству берега, отремонтировал и оборудовал инфраструктуру пляжа. Заключения, подтверждающие безопасность использования, имеют все зоны рекреации, расположенные на территории детских оздоровительных лагерей, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В этом сезоне в Красноярском крае откроют в общей сложности 23 пляжа. Практически все пляжи открылись, до конца лета для отдыха будут доступны еще три территории.