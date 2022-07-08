Роспотребнадзор присоединился к судебному разбирательству с IKEA

Роспотребнадзор присоединился к судебному разбирательству с компанией IKEA. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

«Согласно закону «О защите прав потребителей», российские юридические лица, действующие от имени зарубежных брендов, несут ответственность перед своими клиентами в качестве изготовителей, импортеров или продавцов. Служба вступила в процесс, поскольку уполномочена давать заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что Роспотребнадзор намерен использовать весь доступный правовой инструментарий для защиты прав и законных интересов российских граждан.

Ранее в этот день стало известно, что «Общественная потребительская инициатива» предъявила иск к группе компаний IKEA в связи с якобы имеющими место нарушениями прав потребителей в результате ухода из России. Как указано в иске, IKEA уходит с рынка, не обеспечив права покупателей, — теперь они лишены возможности получить техническое обслуживание, ремонт, замену и возврат товаров (качественных и бракованных). Подчеркивается что поведение иностранного бренда посягает на интересы сотен тысяч граждан в РФ, а также усугубляет их имущественное положение в непростых экономических условиях.

Как заявил адвокат МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев «Известиям», в деле о нарушении прав покупателей со стороны IKEA суд, скорее всего, примет стороны истца, однако вряд ли организация будет реализовывать это решение.

15 июня компания объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Она пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

Позднее, 5 июля, компания начала распродажу товаров, оставшихся на складе в России.