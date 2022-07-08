СКР проводит проверку экстренной посадки вертолета на Камчатке

Камчатский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по факту инцидента с вертолетом Ми-8 в Долине гейзеров Камчатского края. Следователи должны установить все обстоятельства случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на восточное межрегиональное СУТ СК РФ.

По предварительным данным, 8 июля у вертолета, который следовал по маршруту Долина гейзеров – Узон – Налычево, в районе Долины гейзеров сработала сигнализация о неисправности двигателя.

Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке на площадку, подобранную с воздуха. На борту находились три члена экипажа, 24 пассажира, из которых четверо были несовершеннолетними.

В результате экстренной посадки никто не пострадал, а само воздушное судно не получило повреждений. Резервный вертолет доставил всех пассажиров до конечной точки маршрута.

После произошедшего глава Камчатского края Владимир Солодов поручил дополнительно обследовать все вертолеты камчатского авиапредприятия, которому принадлежит борт.

22 июня, появились сообщения об исчезновении с радаров Ан-30 с людьми на борту в Якутии. Позднее стало известно, что судно совершило жесткую посадку вблизи поселка Оленек, в аэропорт которого направлялось. На борту находились семь человек, все выжили, трое получили травмы.